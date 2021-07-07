Вызвавший подтопления на Кубани циклон покинул регион

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Действовавший на территории Краснодарского края циклон, который вызвал ливни, поднял уровень рек и привел к подтоплениям населенных пунктов, покинул территорию региона, умеренные осадки будут идти до выходных. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

Сильные дожди в Краснодарском крае с 4 по 6 июля привели к подтоплениям 1 262 частных домовладений и 1 548 придомовых территорий. Пострадали 10 человек, трое из них госпитализированы, погибли восемь человек.

"Циклон ушел с территории Краснодарского края. В целом погодная обстановка сейчас определяется полями относительно пониженного давления, которые дают облачность, облачности будут периодически обостряться по горному хребту в дневные часы и давать кратковременные грозовые дожди по горному кластеру Краснодарского края, по южной части края до выходных дней ожидаются осадки грозового плана, преимущественно до умеренных [показателей], то есть сильные осадки маловероятны. На остальной территории края ожидается улучшение погодных условий, будет активно подниматься температура воздуха", - сказал Колесник.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края, в ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона. Режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье запретили.