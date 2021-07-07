Дети австрийца от суррогатной матери остаются в России из-за бездействия отца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Дети гражданина Австрии, которые родились в России от суррогатной матери, остаются здесь из-за отсутствия своевременных действий со стороны мужчины. Такую позицию в среду представили журналистам в петербургской компании "СПАРТа", которая осуществляла сопровождение суррогатной матери.

Ранее гражданин Австрии, участвующий в программе суррогатного материнства в качестве генетического родителя, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве со стороны сотрудников клиники и фирмы-агента в Санкт-Петербурге. Как уточнил ТАСС российский адвокат Игорь Трунов, австриец также просит помочь документально оформить на свое имя двоих детей, которых суррогатная мать из России после родов отдала органам опеки. В обращении фигурируют такие организации как ООО "Санкт-Петербургское Агентство репродуктивных технологий" ("СПАРТа") и ООО "Василеостровская клиника репродукции" NGC clinic.

В заявлении компании, поступившем в СМИ, отмечается, что в июне 2020 года в ООО "СПАРТа" поступило обращение от организации "Gaia Fertility" из Турецкой Республики Северного Кипра с просьбой оказать содействие гражданину Австрии, который проходит программу лечения. В частности, речь шла о том, что беременная суррогатная мать прибыла в Россию к родственникам и собиралась вернуться в Турецкую Республику Северного Кипра, но из-за пандемии была вынуждена остаться в РФ. ООО "СПАРТа" приняла женщину для сопровождения беременности и родов.

"Регистрация рождения детей не осуществлялась по вине самого пациента, который своевременно не прибывал в консульство РФ и не оформлял визы для прибытия в Российскую Федерацию, а также компаний "Краун" и "Gaia Fertility", которые трижды предоставляли необходимую документацию с техническими ошибками, что препятствовало обращению за регистрационными действиями в органы ЗАГС <…> Вплоть до 17 марта 2021 года гражданином Австрии надлежащих мер к посещению детей не предпринималось", - говорится в заявлении компании.

Там также отметили, что компания осуществляла сопровождение суррогатной матери за свой счет и на 7 июля задолженность со стороны гражданина Австрии, компаний "Краун" и "Gaia Fertility" перед российской организацией не погашена. В "СПАРТе" добавили, что обратились за содействием к уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

В СМИ также поступило заявление ООО "В.К.Р" (клиника NGC), в котором отмечается, что гражданин Австрии, упоминаемый в публикациях, не проходил программу лечения в указанной организации.

Позиция гражданина Австрии

По словам российского адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы гражданина Австрии, суррогатная мать отдала детей органам опеки и попечительства по месту своего жительства в Сыктывкаре. По словам юриста, общая сумма расходов, которую его доверитель выплатил в рамках программы суррогатного материнства и оказания юридических услуг сотрудникам российских клиник Анне Жеравиной и Никите Печаткину, а также биологической матери девочек-близняшек и нанятой для них няне, составляет порядка 115 тысяч евро.

Как следует из заявления на имя главы СК, сотрудники "СПАРТы" обязались оформить все необходимые документы и получить в ЗАГСе свидетельства о рождении на детей с указанием австрийца их отцом, однако спустя более года компания "СПАРТа" своих обязательств не выполнила.

Как сообщил журналистам представитель уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко, омбудсмен Анна Митянина держит ситуацию на контроле. "Специалисты аппарата на связи с представителями суррогатного агентства, а также уполномоченным [по правам ребенка] республики Коми. Должен отметить, что в настоящее время остается много вопросов в части сроков оформления и порядке оформления документов суррогатным агентством, связи с биологическим отцом, а также условиях взаимодействия между суррогатным агентством из России и агентством Турецкой Республики Северного Кипра, специализирующимся на программах лечения бесплодия", - рассказал он и добавил, что дети находятся в удовлетворительном состоянии. В июле им исполняется год.

Уголовное дело

Врачи аффилированной со ООО "СПАРТа" и "Василеостровской клиникой репродукции" московского филиала являются фигурантами резонансного уголовного дела о торговле детьми с использованием поддельных документов, совершенной организованной группой. В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО. Дело было возбуждено в январе прошлого года по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.