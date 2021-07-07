В Чувашии оцифруют коллекцию портретов ветеранов войны и тружеников тыла

ТАСС, 7 июля. Специалисты Чувашского государственного художественного музея оцифруют коллекцию из 92 портретов ветеранов Великой Отечественной войны и 22 портретов тружеников тыла, написанных группой лучших портретистов Чувашии в 1970-1980-х годах. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минкультуры Чувашии.

"Творческий профессиональный коллектив сотрудников Чувашского государственного художественного музея провел первый этап подготовительных работ по оцифровке части портретной галереи. Следующим шагом планируется провести деликатный демонтаж тех самых, уже канонических, 92 портретов ветеранов, их фотофиксация и цифровая обработка", - говорится в сообщении.

Картины создавались группой лучших портретистов Чувашии 1970-1980 годов - Виктором Немцевым, Павлом Григорьевым-Савушкиным, Валерием Семеновым и Элли Юрьевым под руководством Николая Карачарскова. Работы выставлялись в 1980 году, к 35-летию Победы, в художественной галерее в селе Янгорчино, где хранятся до сих пор, отметили в Минкультуры.

Решение об оцифровке приняли после обращения местных жителей к вице-премьеру - министру образования Алле Салаевой.