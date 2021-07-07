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Более 1,2 тыс. военнослужащих ВДВ десантировались на учениях под Псковом

В Кислово приземлились более 1,2 тыс. военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Десантно-штурмовое соединение совместно с полком военно-транспортной авиации (ВТА) провели массовое десантирование 1,2 тыс. военнослужащих на учениях в Псковской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны.

"В рамках летного тактического учения с полком ВТА, проходящего в Псковской области, более 1,2 тыс. военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения десантированы на площадку приземления Кислово под Псковом", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в учениях задействовали 12 военно-транспортных самолетов Ил-76МД. "Десантирование производилось в два прохода по 600 человек, с высоты 600 метров, скоростью самолета при отделении парашютистов более 360 км/ч, с интервалом отделения 0,7 секунды", - отметили в Минобороны. "После приземления личный состав осуществил сбор на площадке приземления и отработал тактические задачи по захвату объектов условного противника", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что десантирование прошло без происшествий, а все парашютные системы сработали в штатном режиме.

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