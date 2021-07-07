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Пандемия COVID-19

Первый вице-премьер Абхазии привился "Спутником V"

Прививку от коронавируса ранее сделали премьер-министр Александр Анкваб, министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба, министр здравоохранения Эдуард Бутба

СУХУМ, 7 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа в среду привился от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", сообщается на сайте правительства республики.

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"Беслан Джопуа получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции COVID-19. С начала открытия пунктов вакцинации члены кабинета министров поэтапно проходят вакцинацию, многие уже получили и второй компонент препарата", - говорится в сообщении.

Ранее прививку от коронавируса сделали премьер-министр Александр Анкваб, министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба, министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Первая партия вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тыс. доз поступила в Абхазию в рамках межправительственных договоренностей 30 апреля 2021 года. Вакцинация началась с 12 мая, уже привито около 6 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в Абхазии заразились более 18 тыс. человек, более 250 умерли.

Теги
АбхазияПандемия COVID-19
Вакцинация от коронавируса в России
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