Детский омбудсмен в Коми контролирует ситуацию с детьми австрийца от суррогатной матери

СЫКТЫВКАР, 7 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова держит на контроле ситуацию с двумя детьми гражданина Австрии, рожденными суррогатной матерью в России.

"В настоящее время решается вопрос по оформлению свидетельств о рождении у детей, а также медицинских полисов. После оформления этих документов дети будут учтены как оставшиеся без попечения родителей. После этого отец детей должен будет обратиться в Сыктывкарский городской суд по вопросу установления отцовства. Сегодня дети находятся под опекой государства. Их права соблюдены", - сообщила ТАСС в среду уполномоченный.

По ее словам, гражданин Австрии, о котором идет речь, к уполномоченному по правам ребенка в Коми не обращался. "Вместе с тем, описанная в СМИ ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и органов опеки и попечительства Сыктывкара", - подытожила детский омбудсмен.

По предварительным данным, которые устанавливаются, две девочки-двойняшки родились в июле 2020 года по договору суррогатного материнства в Санкт-Петербурге. По каким-то причинам в течение года на детей не оформлялись документы, родившая их женщина перевезла детей в Коми и передала органам опеки Сыктывкара.