Развитие круизного туризма в Нижегородской области потребует более 34 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Развитие кластера круизного туризма "Ока-Волга" в Нижегородской области до 2030 года потребует 34,7 млрд рублей как из бюджетных, так и частных источников финансирования. Это следует из презентации директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергея Яковлева, которую он представил в среду на совещании в Совете Федерации по теме развития круизов по Волге.

"Проект "Ока-Волга" на период до 2030 года предусматривает три основных направления развития круизного туризма: развитие причальной инфраструктуры на территории 14 круизных центров региона в 13 муниципалитетах, формирование зон приема туристов в круизных центрах, в том числе создание туристской инфраструктуры в прилегающих территориях, реализация инвестиционных проектов в сфере туризма", - сказал Яковлев.

Согласно информации из его презентации, для развития кластера потребуется 10,7 млрд рублей бюджетных средств. Из них 131,6 млн рублей - по линии Ростуризма на берегоукрепление реки Волги в районе Городца. Также планируется привлечение 24 млрд рублей частных инвестиций. При этом Яковлев уточнил, что привлечение инвесторов станет возможным только после того, как в регионе создадут необходимую инфраструктуру.

Она, согласно презентации, потребуется в 14 населенных пунктах региона, которые стоят на Волге и Оке: в рабочем поселке Воротынец, городах Лысково, Бор, Нижний Новгород, Балахна, Городец, Чкаловск, городском округе Сокольское, а также в городах Дзержинск, Богородск, Володарск, Павлово, Выкса и в поселке Вача.

"В ходе реализации проекта к 2024 году суммарный поток туристов в круизные центры Нижегородской области составит 834 тыс. человек", - добавил глава департамента.

Год назад нижегородские власти по итогам встречи с главой Ростуризма Зариной Догузовой сообщали, что в регионе планируется увеличить круизный туристический поток в регион почти вдвое к 2024 году - с 75 тыс. до 137 тыс. человек. Для достижения этой цели необходимо модернизировать причалы в Нижнем Новгороде и других крупных городах региона.