Доставку вакцины "Спутник V" на Филиппины снова перенесли

БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. Доставка очередной партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на Филиппины, которая должна была состояться в среду вечером, снова отложена. Об этом сообщила государственная целевая группа по борьбе с коронавирусом в республике.

"Прибытие вакцины "Спутник V" [на Филиппины] перенесено на более поздний срок", - приводит заявление группы Филиппинское агентство новостей. Между тем министерство здравоохранения республики еще не подтвердило новую дату поступления российской вакцины.

В конце июня официальный представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвес заявлял, что доставка второго компонента "Спутника V" на Филиппины задерживается на неопределенный срок. Он также сообщил, что Центр им. Гамалеи планировал изменить интервал между применением двух доз вакцины с минимального 21 дня до 90 дней. Вместе с тем филиппинские специалисты в области здравоохранения рекомендовали местному регулятору увеличить этот период до 42 дней.

Правительство республики рассчитывает в течение июля получить более 16 млн доз различных вакцин от коронавируса, среди которых препараты "Спутник V", AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Pfizer и Moderna. Некоторые будут доставлены по программе COVAX. В июне на Филиппины доставили более 17,4 млн доз вакцин, в августе планируется привезти еще 14,1 млн доз.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,45 млн, вылечились более 1,37 млн человек, умерли 25,4 тыс. пациентов. Власти страны одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna, российского препарата "Спутник V", а также препаратов Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, индийской компании Bharat Biotech ("Бхарат биотек") и Janssen ("Янссен"), принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.