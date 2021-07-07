Минобрнауки рекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов от COVID-19

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам взять на себя организацию вакцинации иностранных студентов против коронавируса, заявил в среду статс-секретарь - замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.

"Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации", - заявил Кучеренко в ходе всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Его слова приводит пресс-служба форума.

В сообщении отмечается, что в Минобрнауки РФ ведется работа над переводом документов об образовании в электронный формат, уже через пару лет студенты смогут получать цифровые дипломы.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".