{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов от COVID-19

В ведомстве также сообщили, что ведется работа над переводом документов об образовании в электронный формат

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам взять на себя организацию вакцинации иностранных студентов против коронавируса, заявил в среду статс-секретарь - замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.

На эту тему
Вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?
Вакцинация от COVID-19.

"Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации", - заявил Кучеренко в ходе всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Его слова приводит пресс-служба форума.

В сообщении отмечается, что в Минобрнауки РФ ведется работа над переводом документов об образовании в электронный формат, уже через пару лет студенты смогут получать цифровые дипломы.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Дельта-вариант стал доминирующим штаммом коронавируса в США
Согласно данным за последние две недели, на дельта-вариант приходится 51,7% общего числа случаев коронавирусной инфекции
Читать полностью