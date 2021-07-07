Власти Татарстана приостановили выдачу разрешений на работу мест общепита после полуночи

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Выдача разрешений на работу заведений общественного питания после полуночи приостановлена в Татарстане. Решение связано с целью предотвратить распространение COVID-19. Об этом говорится в официальном решении санитарно-противоэпидемической комиссии кабмина республики (имеется в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации общественного питания, временно, до особого распоряжения, не направлять уведомление в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан о возобновлении работы в ночное время (с 24.00 до 06.00 часов)", - указано в документе.

В решении кабмина республики указано, что министерству молодежи, министерству образования и главам муниципалитетов региона необходимо усилить меры по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в детских оздоровительных лагерях.

Также в решении сообщается, что в массовых мероприятиях смогут принять участие жители других регионов страны и зарубежья только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прохождении вакцинации. Такое требование относиться и к персоналу. Заявку на разрешение проведения массового мероприятия организатором необходимо подать в кабмин Татарстана за семь дней до его начала.

За последние сутки в Татарстане новой коронавирусной инфекцией заболели 39 человек. На 7 июля в Татарстане зарегистрировали 22 719 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 20 345 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Всего привились 603 400 человек, из них 408 783 получили второй компонент вакцины.