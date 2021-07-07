Кабмин Кипра утвердил дополнительные меры сдерживания распространения коронавируса

НИКОСИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Республики Кипр утвердил в среду ряд новых ограничений, которые призваны сдержать распространение нового коронавируса, резко активизировавшееся в течение последних двух с половиной недель. Об этом сообщил министр здравоохранения островного государства Михалис Хаджипантелас.

Он назвал основными причинами суточного прироста числа инфицированных массовые общественные мероприятия и активность непривитых представителей молодежи. Также установлено, что более 90% заразившихся недавно ковидом не прошли полный курс вакцинации или вообще не пытались прививаться. В связи с этим кабмин Кипра ограничил число лиц, которые могут одновременно находиться в одном месте.

"С 9 по 31 июля максимальное количество людей в помещении не будет превышать 250 человек с SafePass (пропуском, подтверждающим отсутствие инфекции - прим. ТАСС) или 350 вакцинированных лиц, а <...> максимальное количество людей на открытом воздухе будет составлять 350 человек с SafePass или 500 человек, прошедших вакцинацию", - уточнил министр.

Весь комплекс решений, принятых 2 июля и направленных на поощрение вакцинации, остается в силе. В том числе это такие шаги, как предоставление пятидневного отпуска военнослужащим, выплата отпускного пособия гражданским лицам, запланировавшим вакцинацию в период между 15 июля и 31 августа, и предоставление выходных сотрудникам государственного и частного секторов экономики в дни прививок обеими дозами противовирусных препаратов.

В последние дни эпидемическая обстановка на греческом юге Кипра усугубилась. Во вторник суточный рост инфицированных коронавирусом достиг 827 по сравнению с 787 днем ранее, а доля заразившихся от числа сдавших анализы увеличилась с 1,80% до 1,99%.