Адвокат Бута считает контрпродуктивным обращение Уилана об отбытии наказания за рубежом

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Обращение адвокатов осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана о его переводе за рубеж для дальнейшего отбытия наказания является контрпродуктивным, как и вся избранная им стратегия защиты. Об этом в среду в ответ на запрос ТАСС заявил Стив Зиссу, адвокат отбывающего 25-летнее наказание в США россиянина Виктора Бута.

"К сожалению, общая стратегия семьи Уиланов контрпродуктивна, а это [обращение] - лишний тому пример", - констатировал он.

Ранее Владимир Жеребенков, представляющий интересы Уилана, заявил, что сторона защиты готовится подать ходатайство о переводе его за рубеж для дальнейшего отбытия наказания.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.