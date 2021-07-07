Патриарх Кирилл подтвердил подлинность мощей мученика Николая Подъякова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признал обнаруженные в 2018 году в Кировской области останки мощами мученика Николая Подъякова, сообщается на официальном сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

"В августе 2018 года на территории храма Рождества Богородицы поселка Подосиновец Кировской области проводились археологические работы <...> В ходе работ археологи обнаружили останки, предположительно принадлежавшие священномученику Николаю Подъякову <...> В июне 2021 года канцелярия Святейшего патриарха Московского и всея Руси сообщила резолюцию Его Святейшества относительно найденных останков: предстоятель Русской православной церкви благословил почитать их святыми мощами священномученика Николая", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мощи мученика Николая будут постоянно пребывать в храме Рождества Богородицы в поселке Подосиновец Кировской области, а 23-24 сентября в храме в честь святого пройдут торжества.

Священномученик Николай Подъяков родился в 1867 году в Вологодской губернии в семье священника. В 1889 году он был назначен настоятелем храма Рождества Богородицы села Подосиновец. 24 сентября 1918 года отряд красногвардейцев с целью предотвращения возможных выступлений населения против продразверстки расстрелял Николая Подъякова, сообщается на сайте Московского патриархата. В августе 2020 года Николай Подъяков был причислен к лику святых новомучеников и исповедников.