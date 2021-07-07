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Около 400 добровольцев помогают жителям Кубани справиться с последствиями подтоплений

Волонтеры приехали после призыва губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Около 400 добровольцев приехали в муниципалитеты Краснодарского края для помощи пострадавшим от подтоплений. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе региона.

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"Около 400 добровольцев уже приехали помогать жителям пострадавших от подтоплений районов после призыва губернатора Кубани Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 100 волонтеров работают в поселке Лермонтово и 100 - в Джубге Туапсинского района, еще 200 человек - в Горячем Ключе.

По информации оперштаба, волонтеры Приморско-Ахтарского района прибыли на помощь жителям Туапсинского района. Около 40 человек вместе с главой района Максимом Бондаренко расчищают подтопленные территории. Им помогают рабочие на тракторе, грузовой ГАЗели и погрузчике, которые также приехали из Приморско-Ахтарска.

"Завтра запланирован выезд 200 волонтеров в Туапсинский район, 200 - в Горячий Ключ. У остальных пострадавших муниципалитетов на данный момент потребности в добровольцах нет", - добавили в оперштабе.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон пройдет по всей Кубани. Режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Славянском, Северском, Туапсинском районах. В регионе подтопило сотни домов, из-за схода селей и скопления воды перекрывались федеральные трассы.

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