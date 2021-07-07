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Первый этап вакцинации от коронавируса в Карачаево-Черкесии прошли более 30% населения

В республике работают 13 пунктов вакцинации

ЧЕРКЕССК, 7 июля. /ТАСС/. Первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии прошли более 70,1 тыс. человек, что составляет более 30% взрослого населения республики. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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"В Карачаево-Черкесии от коронавирусной инфекции привились 70 182 жителя и 51 961 человек завершили оба этапа вакцинации. Таким образом, в республике привились уже 32,2% от численности населения республики старше 18 лет. Вакцинация от коронавируса проходит активными темпами. Только за последние сутки прививку получили 1 190 человек, это в три раза больше, чем ежедневно прививались еще месяц назад", - рассказали в оперштабе.

Во всех районах республики организовали работу 13 пунктов вакцинации. Ранее в оперштабе рассказали, что число передвижных пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии увеличили с 18 до 25.

За последние сутки в республике выявили 38 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировали 21 103 случая инфицирования, 20 406 жителей выздоровели, 196 человек умерли. В госпиталях республики получают лечение 466 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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