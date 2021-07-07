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Пандемия COVID-19

В Аргентине число госпитализаций после вакцинации "Спутником V" стремится к нулю

Представитель фонда сообщил, что данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Количество нежелательных явлений от прививки российской вакциной "Спутник V" фиксируют крайне редко. Госпитализация после вакцинации возможна только в 0,0027% случаев, сообщил представитель РФПИ со ссылкой на данные Минздрава Аргентины.

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"Новые данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины "Спутник V". Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)", - подтвердил представитель РФПИ.

Ранее научный журнал Nature подтвердил данные об эффективности российской вакцины "Спутник V". Отмечается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят "Спутник V". Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину. Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации населения.

Nature приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных "Спутником V" россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%. Как отмечает издание, к похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек "Спутник V" демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.

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АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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