СМИ: из-за компьютерной ошибки были раскрыты личные данные вакцинированных в Мадриде

МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. Данные тысяч жителей испанского автономного сообщества Мадрид оказались раскрыты из-за ошибки в системе безопасности регионального департамента здравоохранения. Об этом сообщил в среду телеканал Telemadrid .

По его сведениям, доступ к персональным данным жителей Мадрида можно было получить через сайты департамента. Среди тех, чья личная информация оказалась раскрыта, значились проживающие в регионе король Испании Филипп VI, председатель правительства Педро Санчес и другие политические деятели.

Как заверяет телеканал, любой человек, обладающий минимальными знаниями информатики, введя номер удостоверения личности того или иного жителя Мадрида, мог узнать его домашний адрес и номер телефона. Кроме того, доступна оказалась и информация о том, где и когда человек был вакцинирован от нового коронавируса, каким препаратом и даже в какое плечо была сделана прививка.

В свою очередь власти автономного сообщества Мадрид отрицали случившееся.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,88 млн случаев заражения, свыше 80,9 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент более 40% жителей страны были полностью привиты от коронавируса.