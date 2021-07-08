Патрушев проведет в Майкопе совещание по безопасности на Юге России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг, 8 июля, посетит Республику Адыгея.

Как сообщала пресс-служба аппарата Совбеза, в Майкопе он проведет совещание с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым, главами регионов, входящих в состав ЮФО, представителями нескольких федеральных ведомств.

На мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы национальной безопасности на территории Юга России. Отдельное внимание будет уделено проблематике экологической безопасности, указывали в СБ РФ.

Окружные совещания

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. На них Патрушев традиционно не только затрагивает текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же округе.

Одно из последних таких окружных мероприятий касалось ситуации в Приволжском федеральном округе. Оно состоялось 16 июня в Самаре.

Ситуация в округе

Ситуацию в ЮФО в целом секретарь Совбеза последний раз обсуждал в марте прошлого года. Это окружное совещание стало первым из тех, что на фоне пандемии проводили не в выездном формате, а по видеоконференцсвязи.

Особое место на том мероприятии заняли вопросы медицины - в этот момент в России и в мире активно распространялась коронавирусная инфекция. Так, на совещании рассматривались дополнительные меры по нейтрализации угроз системе здравоохранения в округе. Участники обратили внимание на доступность первичной медико-санитарной помощи для населения, рассмотрели проблемы, связанные с ненадлежащим обеспечением граждан лекарствами и медицинскими изделиями, подняли тему ликвидации кадрового дефицита медицинских работников.

Помимо этого на прошлом совещании обсуждались вопросы обеспечения общественной безопасности во время подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию и осенней выборной кампании. Властям, правоохранительным органам, специальным службам были поставлены задачи в этой сфере. Отдельное внимание уделялось усилению охраны и антитеррористической защищенности помещений избирательных комиссий, мест для голосования.

В ходе того совещания были затронуты и темы, связанные с приближавшимся курортным сезоном. В частности, было рекомендовано усилить профилактическую работу с населением по соблюдению мер пожарной, экологической и иной безопасности.

Патрушев также проводил отдельные совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму - они состоялись 24 ноября прошлого года и 14 апреля этого года.