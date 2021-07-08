В Сочи открывается международная конференция по геномике

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" открывается в четверг в Сочи. Мероприятие, организованное российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог", продлится до субботы.

"Международный семинар предоставит возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследований в РФ в области наук о жизни", - констатировали организаторы.

Конференция проводится в рамках объявленного в России года науки и технологий.

Основные события

В первый день состоится панельная дискуссия "Настоящее и будущее программ генетических исследований в России и странах Европы", в которой примут участие министр образования и науки РФ Валерий Фальков, советник президента РФ Андрей Фурсенко, ректор Научно-технологического университета "Сириус" Роман Иванов и еще целый ряд видных ученых из России и других стран. Специалисты обменяются мнениями относительно реализуемых в РФ и ЕС программ, стимулирующих генетические исследования, повышения эффективности внедряемых в медицину инициатив, развития российско-европейского взаимодействия в области генетики и наук о жизни.

В тот же день пройдет дискуссия "Новые лаборатории как механизм исследовательского лидерства", участники которой обсудят эффективность программы Министерства образования и науки РФ "Создание новых лабораторий", запущенной несколько лет назад. В этом году завершается первый этап программы, объявляется конкурс на новый цикл. На семинаре выступят замглавы Минобразования Алексей Медведев, заведующая лабораторией молекулярно-клеточных основ сельскохозяйственной радиобиологии Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии Полина Волкова, директор Всероссийского НИИ животноводства имени Л. К. Эрнста Наталия Зиновьева и другие специалисты.

Отдельное внимание на форуме уделят взаимодействию представителей научной среды с обществом. Этой теме будет посвящена дискуссия "Научная коммуникация: продвижение науки в медиапространстве". Ее участники рассмотрят вопросы выстраивания диалога науки с общественностью и методы продвижения лабораторий и исследовательских центров в информационном пространстве, применяемые в России и странах ЕС. Сессия пройдет в субботу.

Участники и организаторы

В конференции примут участие представители научных сообществ из России, Австрии, Германии и Франции. Приглашены также аспиранты старших курсов и все интересующиеся развитием генетики. В рамках конференции состоятся лекции и мастер-классы, которые проведут ведущие российские и европейские ученые.

Поддержку в организации мероприятия оказывают российско-французский форум гражданских обществ "Трианонский диалог", форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог". Партнерами выступают Казанский федеральный университет, Венский медицинский университет и университет "Сириус".