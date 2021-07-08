День любви, семьи верности отметят в России концертами, выставками и интерактивами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Праздник православных святых Петра и Февронии, известный также как День любви, семьи и верности, отметят в регионах России масштабными мероприятиями с участием известных артистов и супружеских пар.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно с 2008 года. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

По легенде, Муромский князь Петр заболел проказой, и во сне увидел, что его должна исцелить простая крестьянка из рязанской деревни. Местные жители считали Февронию мудрой, умевшей лечить разные болезни и общаться с дикими животными. Она исцелила князя, который обещал жениться на ней, но тот не сдержал слова, и болезнь вернулась. Тогда Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж.

Однако бояре не приняли новую княгиню простого происхождения и поставили князю ультиматум - или она, или престол. Петр выбрал Февронию, они уплыли из мурома по Оке и стали жить простыми людьми. Однако после этого в Муроме началась смута и бояре уговорили влюбленных вернуться обратно. Князь и княгиня вернулись и заслужили любовь горожан. Умерли влюбленные в один день - 8 июля 1228 года по новому стилю.

В этот день в православных храмах пройдут специальные богослужения с поминовением святых. Также в День семьи, любви и верности во многих регионах России организована праздничная программа.

Праздник в Москве

В частности, в Москве в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пройдет новая экскурсия "Любовь во Вселенной". А в Центре славянской письменности "Слово" гостей ждут бесплатные тематические экскурсии "И жили они долго и счастливо", которые посвящены теме "любви и семьи сквозь призму истории".

В свою очередь столичные парки подготовили онлайн-программу для всех желающих. В социальных сетях Бабушкинского парка можно будет посмотреть онлайн-сказ в рамках авторского проекта "Сказы Марьи" от Марии Некалиной, руководителя фольклорного отдела Детской школы искусств им. С. И. Мамонтова. Также к празднику в полдень прозвучит "Повесть о Петре и Февронии".

"Парк "Сокольники" 8 июля в 14:00 покажет мастер-класс по росписи футболки. Художница по текстилю расскажет, как обычную белую футболку сделать уникальной при помощи кисточек и красок. Футболку, которую распишут во время урока, разыграют среди подписчиков", - рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

Концерт оперной певицы и поклонение святым

В Санкт-Петербурге празднованию Дню семьи посвятят концерт Хиблы Герзмава, она выступит в БКЗ в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста России Сергея Жилина. Праздничный вечер пройдет при участии золотых и серебряных юбиляров семейной жизни - их торжественно наградит администрация Санкт-Петербурга.

В Республике Коми из-за сложной эпидситуации большинство мероприятий продут онлайн. "Непосредственно 8 июля жители Коми смогут получить советы психологов по налаживанию внутрисемейных отношений. Для этого в праздничный день будет работать горячая линия "Семья - место, где тебя ждут" экстренной межведомственной службы реагирования "Скорая социальная помощь", - сообщили в Минтруда Коми. "Вживую" пройдут мероприятия с ограниченным количеством участников и строгим соблюдением санитарных норм, в их числе - концерты, выставки, акции и мастер-классы. В Архангельске, как рассказали ТАСС в Центре поддержке молодой семьи, парам будут раздавать значки и заколки в виде ромашек.

В Муроме Владимирской области из-за пандемии, как и в прошлом году, мероприятия пройдут в сокращенном формате, без концерта артистов эстрады, который обычно транслируется в эфире "Первого канала". При этом верующие смогут приехать к Свято-Троицкому женскому монастырю, чтобы поклониться мощам покровителей брака, святых Петра и Февронии Муромских.

Киномарафон и бракосочетание туристов

Волгоградцев в честь праздника обучат тонкостям создания старинной обереговой куклы "Неразлучники" в музее Машкова. В Майкопе в Доме культуры "Гигант" проведут бесплатный киномарафон, в программе которого - мультфильм "Сказ о Петре и Февронии" и лучшие отечественные фильмы для всех поколений, в частности, "Усатый нянь" и "Родные". В Большой Ялте, где продолжают ликвидировать последствия июньских подтоплений, День семьи, любви и верности отметят спортивными соревнованиями и концертами. В среду вечером в Алупке пройдет товарищеский футбольный матч, а в четверг на площади перед театром им. А. П. Чехова в Ялте состоится праздничная церемония награждения лучших семей.

В курортном Железноводске на Ставрополье накануне Дня семьи, любви и верности впервые проведут церемонию бракосочетания туристов. Также впервые церемония будет проведена возле бювета-книги на Каскадной лестнице. Туристы Эдуард и Елена, выбирая место для свадьбы, остановились на Железноводске - жених несколько лет приезжал на курорт по путевке. В пресс-службе администрации города сообщили, что попробовать поймать букет невесты сможет любой из отдыхающих.

Награждение супругов и опера в монастыре

В Ставрополе в честь праздника власти города вручат медали семейным парам, много лет прожившим вместе. Одна из пар - Нина и Федор Клименко - живут вместе уже 71 год. Участник Великой Отечественной войны Федор Клименко воевал в составе артиллерийского полка, после демобилизации в 1950 году он женился на Нине Николаевне. Пара вырастила троих детей, сейчас у них пять внуков, четыре правнука и один праправнук.

В регионах Сибири 8 июля также будут чествовать супругов, проживших вместе долгие годы. Так, в Томской области 66 парам, живущим в браке больше четверти века вручат медали "За любовь и верность". Как отметили в пресс-службе правительства региона, 11 награждаемых в этом году супружеских пар отметили "бриллиантовую" годовщину, прожив вместе 60 лет и более. Среди них есть родоначальники династий медиков и педагогов, сотрудники вузов, ветераны промышленности и сельского хозяйства.

В Красноярске 8 июля под открытым небом на территории Успенского мужского монастыря в рамках международного фестиваля искусств "Колокола" прозвучит сюита из оперы Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", а также российская премьера произведения Модеста Мусоргского концерта для фортепьяно с оркестром "Картинки с выставки".

Выставка на набережной и показ свадебного обряда

В большинстве регионов Дальнего Востока из-за пандемии коронавируса праздник пройдет без массовых мероприятий. Преимущественно в онлайн-формате в городах Дальнего Востока - в Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Владивосток - пройдут викторины о семье, мастер-классы, лекции об истории праздника. В Благовещенске, на набережной Амура, открыта экспозиция "Благовещенск. История любви", на которой можно узнать о памятных местах, популярных у молодых пар, о традициях и символах праздника.

В детском оздоровительном лагере "Алые паруса" в Еврейской автономной области ребятам покажут традиционный еврейский свадебный обряд, который проводится до начала церемонии, когда жених и невеста становятся под Хупу - свадебный балдахин, символизирующий дом будущего мужа.

В Якутске в Преображенском кафедральном соборе пройдет божественная литургия. Как уточнили в пресс-службе Якутской епархии РПЦ, в соборе есть икона святых Петра и Февронии с частицей их мощей.