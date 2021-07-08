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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Спасатели возвращаются в район крушения Ан-26 на Камчатке в связи с улучшением погоды

В работах на месте крушения задействуют вертолеты и водолазов

ТАСС, 8 июля. Вездеходы со спасателями возвращаются на место крушения пассажирского самолета Ан-26, который разбился недалеко от поселка Палана на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в администрации Тигильского района.

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"Из Паланы сейчас убывают вездеходы с людьми. Погода улучшилась, переменная облачность, будут задействованы вертолеты", - сказали в администрации.

К работам также будут привлечены водолазы, прибывшие в Палану в среду.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы, часть находится в море. Выживших нет.

Берег, в районе которого находятся обломки самолета, полностью затапливается приливной волной, сейчас там прилив, но вода должна уйти в ближайшее время, уточнили в районной администрации.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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