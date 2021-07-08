Время приезда скорой и жалобы пациентов будут критериями для распределения средств ОМС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования разработал проект критериев распределения объемов медицинской помощи среди медучреждений в рамках ОМС. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, среди критериев распределения средств ОМС - наличие возможности для проведения диспансеризации, оказание медицинской помощи в неотложной форме, в том числе на дому, время оказания помощи, укомплектованность медицинскими работниками, проведение лабораторных исследований, возможность использования телемедицинских технологий. Кроме того, в качестве критериев распределения объемов медицинской помощи предлагается учитывать наличие электронной записи к врачу клиники, уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, отсутствие от них обоснованных жалоб.

При оценке медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара будет также оцениваться наличие в структуре отделения или центра, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, отделения анестезиологии и реанимации, подразделений, проводящих инструментальные методы исследования, показатель рационального использования коечного фонда, территориальное расположение отделения, позволяющее обеспечить максимальную транспортную доступность для застрахованных лиц (не более 1 часа).

Время прибытия к пациенту бригад скорой медицинской помощи при полном соответствии выработанному критерию не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. При этом в документе есть оговорка, что власти региона могут установить и другое время для оценки работы скорой с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей субъекта.

Как пояснила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, в настоящее время отсутствуют единые критерии распределения объемов медпомощи в рамках программы ОМС. По ее словам, критерии распределения объемов медпомощи по территориальным программам ОМС будут мотивировать медицинские организации стремиться к достижению положительных результатов. "Существует много споров относительно объективности распределения объемов медпомощи. В то же время законодательство в сфере ОМС не содержит положений, обязывающих регион утверждать обязательные для своей территориальной комиссии объективные критерии распределения объемов оказания медпомощи в рамках ОМС. Введение критериев позволит повысить результативность медицинских организаций. Медицинская помощь должна быть не только доступна для всех, но и быть качественной и эффективной", - пояснила Кусайко.

Как работают критерии

Объемы медицинской помощи распределяются комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования между медицинскими организациями с учетом результатов оценки их деятельности по специальным критериям (в разрезе условий оказания медпомощи). Критерии оцениваются по 10-балльной системе с учетом суммы баллов, присвоенных каждому критерию. Предполагается, что распределение объемов медицинской помощи будет происходить пропорционально набранным баллам.

Если медицинская организация является единственной на территории субъекта РФ, оказывающей помощь по одному профилю (родильные дома, перинатальные центры, диспансеры, специализированные центры), то объемы медицинской помощи распределяются без учета критериев.