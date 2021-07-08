Саперы ЮВО с апреля очистили 145 га чеченских сельхозугодий от взрывчатки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля./ТАСС/. Саперы Южного военного округа (ЮВО) очистили 145 га сельхозугодий от взрывоопасных предметов на территории Чеченской Республики, тем самым выполнив полугодовой план работ, сообщили в пресс-службе ЮВО. Работы по разминированию в Ачхой-Мартановском районе и в Ачхой-Мартановском лесничестве проводились с апреля этого года.

"Работы по разминированию сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Ачхой-Мартановском районе и на территории Ачхой-Мартановского лесничества проводились с 1 апреля 2021 года. Саперы уничтожили более 200 боеприпасов. Личный состав выполнял задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 "Сокол" - говорится в сообщении. Также к работам привлекались различные бронированные и инженерные машины, робототехнические комплексы "Уран-6".

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 года. Всего было запланировано очистить около 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за девять лет военнослужащие обследовали около 23 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 40 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).