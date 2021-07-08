Суд в США временно отозвал лицензию экс-адвоката Трампа Джулиани

ТАСС, 8 июля. Суд столичного округа Колумбия в среду приостановил действие лицензии на ведение адвокатской деятельности Рудольфа Джулиани, являвшегося ранее юристом экс-президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на решение суда сообщил портал Axios.

В решении поясняется, что лицензия адвоката будет отозвана до получения результатов дисциплинарного разбирательства, которое в июне текущего года начал суд в Нью-Йорке. Основанием такого постановления стали "откровенно ложные и вводящие в заблуждение" утверждения Джулиани о фальсификации результатов президентских выборов в США, состоявшихся в ноябре 2020 года. Суд Нью-Йорка счел, что высказывания адвоката Трампа были чреваты угрозой интересам американского общества.

Джулиани после выборов, победу на которых одержал Джо Байден, обвинил его и Демократическую партию США в применении схемы различных подтасовок. Адвокат критиковал американскую прессу за необъективное отношение к Трампу и республиканцам.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря того же года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.