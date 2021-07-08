Парад кораблей Тихоокеанского флота в День ВМФ пройдет во Владивостоке в бухте Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Парад кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня военно-морского флота во Владивостоке пройдет в бухте Золотой Рог из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.

"По решению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца парад кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня военно-морского флота во Владивостоке пройдет в акватории бухты Золотой Рог. Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление на водной станции не планируются. Такое решение принято из-за действующих в столице Приморского края карантинных мер, которые накладывают ограничения на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

В 2020 году парадный строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ впервые за пять лет был сформирован вдоль фарватера бухты Золотой Рог в районе набережной Цесаревича. В этом году он будет сформирован так же. Проведение военно-морских парадов здесь ранее не практиковалось из-за значительного движения гражданских судов, праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.