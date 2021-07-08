Полиция 9 июля начнет демонтаж заграждений вокруг Конгресса США

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Металлические заграждения, установленные по периметру Конгресса США после беспорядков 6 января, начнут демонтировать в пятницу. Об этом сообщила в среду газета Hill со ссылкой на письмо полиции Капитолия.

"Учитывая нынешний уровень угрозы, увеличение возможности полиции реагировать и сотрудничать с местными и федеральными правоохранителями, руководство полиции Капитолия поддерживает рекомендацию демонтировать временные ограждения вокруг Капитолия", - говорится в тексте. Предполагается, что работы займут два-три дня.

Органы правопорядка предупредили, что периметр безопасности может быть установлен снова в случае возникновения такой необходимости.

23 мая подразделения Национальной гвардии, дислоцированные в Вашингтоне после беспорядков в начале января, покинули зону вокруг комплекса Конгресса. Пока попасть внутрь периметра можно лишь по пропускам.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.