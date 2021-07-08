Власти Камчатки в индивидуальном порядке решают проблемы семей погибших в катастрофе Ан-26

ТАСС, 8 июля. Власти Камчатского края работают в индивидуальном порядке с близкими погибших при крушении самолета Ан-26, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе в кратчайшие сроки будет оказана финансовая и другая необходимая поддержка. С каждой семьей правительство региона работает в индивидуальном порядке. Владимир Солодов подчеркнул: на сегодня разработан индивидуальный механизм работы со всеми близкими погибших в авиакатастрофе. За каждой семьей будет закреплен сотрудник краевого правительства для оперативного оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая задача - оказать максимальную поддержку. "Определили персональную ответственность со стороны сотрудников краевого правительства за каждой семьей. Это сделано для того, чтобы все индивидуальные нюансы и потребности были учтены. Например, в одной из семей требуется сейчас ускорение решения об усыновлении ребенка со стороны бабушки, поскольку мама, воспитывающая его одна, погибла. Таких примеров множество", - приводит пресс-служба слова Солодова.

Как отмечается в сообщении, в данный момент в поселке Палана работают четыре психолога, дополнительно прилетят еще три психолога по линии МЧС. "Другие регионы страны также готовы оказывать содействие. По просьбе жителей будет обеспечено длительное содействие в психологической поддержке семей пострадавших", - добавили в правительстве.