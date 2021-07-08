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Пандемия COVID-19

СМИ: в Южной Корее обновлен максимум выявленных за сутки случаев заражения

В республике выявили 1 275 случаев инфицирования коронавирусом, отмечает агентство Kyodo

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Власти Республики Корея 7 июля выявили 1 275 случаев заражения коронавирусом среди местного населения, что стало антирекордом этого показателя за все время пандемии. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2020 года - 1 240 случаев инфицирования. По мнению представителей системы здравоохранения Южной Кореи, соответствующая динамика распространения инфекции в республике может сохраниться до начала августа, подчеркивает Kyodo.

7 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поручил властям усилить надзор за соблюдением мер по социальному дистанцированию, в том числе за счет мобилизации полицейских и военных.

25 июня телеканал Кей-би-эс проинформировал, что в Южной Корее начал распространяться дельта-вариант коронавируса. В связи с этим местные власти изучают возможность ускорения вакцинации населения.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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