"Известия": почти половина россиян невнимательно изучает договор при трудоустройстве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чуть менее половины опрошенных представителей российских компаний считают, что россияне невнимательно изучают трудовые договоры при приеме на работу. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты совместного опроса аналитического центра НАФИ и Лаборатории исследования рынка труда НИУ ВШЭ.

Как следует из опроса, в том, что соотечественники при устройстве на работу не изучают должным образом трудовой договор, убеждены 48% опрошенных представителей российских компаний. Еще 9% респондентов, среди которых в основном директора по персоналу, сообщили, что сотрудники вовсе не читают трудовые договоры. Только 37% работодателей полагают, при трудоустройстве будущие работники всегда или почти всегда читают договор перед подписанием.

Среди представителей топ-менеджмента выше доля тех, кто уверен во внимательности будущих сотрудников (51% среди директоров и заместителей директоров предприятий), следует из опроса. При этом менеджеры по персоналу считают иначе. Среди них только 23% сообщили, что сотрудники всегда или почти всегда читают трудовой договор, 65% считают, что половина трудоустраивающихся уделяют внимание договору, а другая - нет.

Опрос проводился в мае 2021 года среди 1 290 представителей российских компаний (руководителей и сотрудников отделов по работе с персоналом) в 15 регионах России.