В Приморском океанариуме появился новый для региона вид медуз

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Приморского океанариума выловили в водах вблизи Владивостока новый для региона вид морских медуз, обычно обитающий в северной части Атлантического океана. Необычную находку поместили в экспозицию для дальнейшего изучения, сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Впервые в российских водах была выловлена гидромедуза Tima formosa! Теперь ее можно увидеть в экспозиции Приморского океанариума. Биологи рассчитывают получить потомство стрекающего, у которого пока нет русскоязычного наименования", - говорится в сообщении.

Новый вид медузы обнаружили в районе полуострова Де-Фриз. Специалисты предполагают, что в этот район акватории Японского моря морское животное попало с теплым течением.

"Так как нами были найдены медузы разного размера - самые маленькие особи в диаметре купола всего два сантиметра - возможно, это произошло не в этом году, а раньше, и медузы размножились в наших водах в районе Де-Фриза и Садгорода (пригород Владивостока). Чтобы подтвердить эту гипотезу, мы проведем исследования на месте находки в конце мая - начале июня 2022 года", - приводится в сообщении комментарий начальника отдела содержания экзотических гидробионтов Марата Хайдарова.

Ученые планируют провести генетический анализ, чтобы подтвердить видовую принадлежность, а также тщательно исследовать район полуострова Де-Фриз. Ранее здесь же удалось выловить другие особи медуз, что подтверждает необычные условия данной местности, подчеркивают специалисты. "Де-Фриз - особая экосистема, с интересными течениями и не типичной для Японского моря соленостью воды. Это позволяет размножаться здесь необычным для нас видам", - следует из сообщения.

Tima formosa относится к гидроидным медузам, не представляет опасности для человека. Имеет длинные прочные щупальца. Обитает в северных частях Атлантического океана. Приморский океанариум создан по поручению президента РФ. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.