Аллея парящих зонтиков в честь Дня семьи, любви и верности открылась в столице Малайзии

СИНГАПУР, 8 июля. /ТАСС/. Аллея парящих зонтиков с бумажными голубями появилась на территории Русского дома в Куала-Лумпуре. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор дома Светлана Ковалева, "эта акция приурочена к отмечаемому в четверг в России Дню семьи, любви и верности".

"На фоне сохраняющейся пандемии коронавируса мы постарались создать яркую инсталляцию в качестве подарка семьям русскоязычного сообщества Малайзии, а также рассказать местным гражданам о нашем празднике, посвященном не просто всем влюбленным, а супружеским парам, которые стараются уберечь свою любовь от невзгод, как зонты защищают нас в непогоду", - пояснила Ковалева.

По ее словам, "ограничения, вызванные пандемией коронавируса, рост числа случаев заражения COVID-19 по-прежнему не позволяют проводить в Малайзии массовые мероприятия". "И в это непростое время вопросы поддержка семей приобретает еще большую актуальность", - констатировала руководитель клуба.

Местные власти 1 июня ввели на всей территории страны локдаун, срок действия которого истек 28 июня. Однако премьер-министр Мухиддин Яссин продлил ограничения до тех пор, пока ежесуточный рост инфицированных не упадет ниже 4 тыс. Наиболее серьезная ситуация складывается в Куала-Лумпуре и прилегающем к столице самом густонаселенном штате Селангор. Правительство ввело там с 3 по 16 июля комендантский час.

Праздник православных святых Петра и Февронии, известный как День любви, семьи и верности, отмечается в России ежегодно с 2008 года. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

В новость внесена правка (6:33) - передается с исправлением в названии организации, верно - Русский дом в Куала-Лумпуре.