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Медаль к двухсотлетию Енисейской губернии выпустят в Красноярском крае в 2022 году

Награду станут вручать жителям региона за заслуги и личный вклад в развитие края

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Юбилейную медаль к двухсотлетию Енисейской губернии в 2022 году выпустят в Красноярском крае, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Медаль будет выполнена в официальном фирменном стиле празднования этой юбилейной даты. Разработчики официальной символики взяли за основу геральдические символы Енисейской губернии, Красноярска и Красноярского края", - сообщил собеседник агентства, не уточнив тираж медали.

Он подчеркнул, что в регионе есть опыт выпуска юбилейных знаков. Так, памятные медали выпускались к 80-ти и 85-летию Красноярского края.

Награждение планируется провести в 2022 году в рамках юбилейных мероприятий. Предполагается, что медали "200 лет Енисейской губернии" будут вручаться за заслуги и личный вклад в развитие края, его экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, образования и воспитания, укрепление законности, охрану здоровья и жизни, развитие физической культуры и спорта и иные трудовые заслуги.

Енисейская губерния - административно-территориальная единица в составе России в 1822-1925 годах. Сейчас это Красноярский край и Хакасия. Празднование двухсотлетия Енисейской губернии отметят в 2022 году.

Теги
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