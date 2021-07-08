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Пандемия COVID-19

Военные врачи ЦВО приступили к лечению больных COVID-19 в Хакасии

В частности, они работают в Черногорской межрайоной больнице, Черногорском родильном доме и Республиканской клинической больнице им. Н. М. Одежкина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) приступили к лечению пациентов с коронавирусом в нескольких медицинских учреждениях Республики Хакасия. Всего в регион прибыли шесть медиков, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

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"После координационного совещания в министерстве здравоохранения республики военные врачи были распределены в медицинские учреждения, наиболее нуждающиеся в квалифицированной помощи. Врачи-анестезиолог и реаниматолог направлены в Черногорскую межрайоную больницу, два врача-инфекциониста распределены в Черногорский родильный дом и Республиканскую клиническую больницу им. Н. М. Одежкина, два военных медика оказывают помощь гражданским коллегам в Черногорском социально-оздоровительном центре им. А. И. Лебедя, а также Абаканской межрайонной клинической больнице", - говорится в сообщении.

Медицинская бригада была направлена в Хакасию в соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и указанием командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее данные военные медики ЦВО принимали участие в лечении пациентов в мобильных госпиталях, развернутых в поселке Еруда Красноярского края и городе Черногорске Республики Хакасия.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияХакасияЛапин, Александр ПавловичПандемия COVID-19
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