Власти Гонконга могут объявить вне закона запрещенную на материке секту "Фалуньгун"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 июля. /ТАСС/. Власти Гонконга могут объявить вне закона запрещенную в материковом Китае секту "Фалуньгун" и будут расследовать ее деятельность. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post, ссылаясь на секретаря (министра) по вопросам безопасности Криса Тана.

"Национальная безопасность - наш главный приоритет. Высказываются различные обвинения относительно того, что "Фалуньгун" могла нарушить закон о нацбезопасности. Мы рассмотрим это подробно, но сейчас не будем комментировать отдельные случаи", - сказал чиновник, отвечая на вопросы законодателей.

"Если будет достаточно доказательств [нарушений], мы воспользуемся нашей властью, чтобы заморозить активы противозаконных организаций", - подчеркнул он.

Призывы к запрету

Ряд депутатов Законодательного совета обратились к властям с призывом запретить деятельность "Фалуньгун", которая, по их мнению, прикрывается религиозной деятельностью, чтобы заниматься подрывом государственной власти в сговоре с антикитайскими силами, получая при этом финансирование из-за рубежа.

Высказывались также предположения, что злоумышленник, напавший в Гонконге с ножом на полицейского 1 июля, в 24-ю годовщину перехода анклава Китаю, мог быть адептом этой секты. После атаки он совершил самоубийство.

Между тем глава гонконгского отделения движения "Фалуньгун" Лян Чжэнь отвергла подобные обвинения и подчеркнула, что члены организации "являются законопослушными гражданами и верующими", и призвала правительство уважать религиозные свободы. "Мы надеемся, что подавление нашей группы не распространится с материка на город", - цитирует ее газета.

О секте

Духовное движение "Фалуньгун" было основано в 1992 году отставным китайским военным Ли Хунчжи, ныне проживающим в США. Оно исповедует причудливую смесь буддийских и даосских постулатов, практикуя психофизические упражнения по дыхательной методике цигун. Ставшее неожиданно популярным движение, в рядах которого насчитывались миллионы последователей, было объявлено правительством КНР вне закона в 1999 году как "опасная и зловещая секта", чьи идеи стали подталкивать людей на самоубийства и организованные антиправительственные выступления.

За пределами материкового Китая, в том числе в автономном Гонконге, "Фалуньгун" действует легально и без всяких ограничений. Его активисты не раз развертывали в городе плакаты с резкой критикой Компартии Китая и обвинениями в адрес ее лидеров.

Однако это может измениться после введения здесь год назад закона о национальной безопасности. Этот правовой акт, как заявляют в Пекине, направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия закона радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, некоторые бежали за рубеж, другие стали фигурантами уголовных дел.