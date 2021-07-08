{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение о минировании самолета в Благовещенске оказалось ложным

Заявившего об угрозе взрыва пассажира задержали

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Информация о минировании самолета, который должен был отправиться из Благовещенска в Москву, оказалась ложной. Пассажир, сообщивший о нахождении на борту взрывного устройства, задержан, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

"Службами аэропорта Благовещенск совместно с сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту Благовещенска и взрывотехниками Росгвардии Амурской области с привлечением кинологов был проведен комплекс мероприятий по обнаружению взрывного устройства на борту судна. В результате проведенных мероприятий опасные предметы и вещества, запрещенные к провозу на борту самолета, не обнаружены", - говорится в сообщении.

"Пассажир, сообщивший о нахождении на борту взрывного устройства, задержан, с ним работает полиция", - сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Самолет вылетел в 13:00 (07:00 мск) из аэропорта Благовещенска, на борту 199 пассажиров.

Теги
РоссияАмурская область
Триста лет под землей. Как четыре поколения одной семьи работают на одной шахте
С 6 июля Кузбасс — главный угольный бассейн страны, занимающий целый регион, — отмечает 300-летие: летом 1721 года рудознатец Михайло Волков открыл на берегу Томи уголь. В промышленных масштабах добывать его стали только спустя почти 200 лет: в регионе начали строить шахты, со всех концов страны и из-за границы стали съезжаться люди. Тогда же зародилась и шахтерская династия Греховых — с начала прошлого века и до настоящих дней ее поколения трудятся на одном угольном предприятии
Триста лет под землей.
Читать полностью