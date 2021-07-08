Сообщение о минировании самолета в Благовещенске оказалось ложным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Информация о минировании самолета, который должен был отправиться из Благовещенска в Москву, оказалась ложной. Пассажир, сообщивший о нахождении на борту взрывного устройства, задержан, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

"Службами аэропорта Благовещенск совместно с сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту Благовещенска и взрывотехниками Росгвардии Амурской области с привлечением кинологов был проведен комплекс мероприятий по обнаружению взрывного устройства на борту судна. В результате проведенных мероприятий опасные предметы и вещества, запрещенные к провозу на борту самолета, не обнаружены", - говорится в сообщении.

"Пассажир, сообщивший о нахождении на борту взрывного устройства, задержан, с ним работает полиция", - сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Самолет вылетел в 13:00 (07:00 мск) из аэропорта Благовещенска, на борту 199 пассажиров.