Кузбасс поставит 140 тонн медицинского кислорода в регионы Сибири и Дальнего Востока

КЕМЕРОВО, 8 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса совместно с французской компанией Air Liquide, которая в июне запустила в Новокузнецке завод по производству промышленных газов, договорились о поставках более чем 140 тонн медицинского кислорода в больницы пяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где отмечается его нехватка в связи с ростом числа больных с коронавирусом, сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Учитывая, что в Кузбассе запущено собственное производство кислорода, к нам за помощью обратилось руководство регионов. Правительство Кузбасса, региональное министерство промышленности и торговли <...> приняли решение совместно с компанией Air Liquide оперативно организовать поставки кислорода в больницы Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия, Иркутскую область и Республику Бурятия", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Уже идет отгрузка 46 тонн жидкого кислорода в Алтайский край, 60 тонн получит Красноярский край, 20 тонн - Республика Хакасия, 16 тонн - Иркутская область. В ближайшее время жидкий кислород начнут отгружать в Бурятию.

Компания Air Liquide инвестировала €130 млн в строительство завода промышленных газов на площадке металлургического завода "Евраз ЗСМК", который является основным потребителем производимых технических газов. В июне запущены в работу две воздухоразделительные установки (ВРУ) общей производительностью 3 тыс. тонн кислорода в сутки. Предприятие производит азот, кислород, аргон, а также сжатый воздух высокого качества для металлургии, химической промышленности, машиностроения и строительства, а также медицинский кислород для учреждений здравоохранения.