Около 30% россиян знакомятся через социальные сети

Людей старше 50 лет часто обманывают на сайтах знакомств. Почему с этим трудно бороться?

Совместно с исследовательским центром ResearchMe "Одноклассники" (ОК) в честь праздника Дни семьи, любви и верности провели опрос среди пользователей рунета о том, как часто создаются романтические отношения онлайн и доверяют ли пары друг другу в соцсетях. В исследовании приняли участие 1093 человека старше 18 лет.

"Пользователи рассказали, как часто знакомятся в социальных сетях и создают романтические отношения онлайн. Выяснилось, что 12% респондентов знакомятся через соцсети и ходят на свидания, а 18% знакомятся, но поддерживают только онлайн-общение. При этом 17% опрошенных рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через соцсети, но сейчас находятся в постоянных отношениях", - отметили в пресс-службе.

В "Одноклассниках" добавили, что 40% - пользователи, которые на данный момент состоят в отношениях и не знакомятся в социальных сетях, а 13% не состоят в отношениях, но и не ищут вторую половинку через соцсети.

48% респондентов рассказали, что День семьи, любви и верности - отличный повод еще раз напомнить возлюбленным о своих чувствах, при этом 44% отметили, что не отмечают праздник, а 8% никогда о нем не слышали.

По данным опроса, 35% считают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% - что это отличная возможность обрести крепкие отношения, при этом 15% опрошенных уже нашли своего постоянного партнера через соцсети. Несмотря на удачный опыт части опрошенных, 20% ответили, что в соцсетях знакомиться сложно.

"Одноклассники" выяснили, насколько часто партнеры следят за своими возлюбленными. 19% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнер. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, а 18% опрошенных еще не состоят в отношениях. При этом нормальным следить за своим партнером в соцсетях считают только 39%, 57% считают это недопустимым. При этом также в ходе открытых вопросов ряд пользователей рунета отметили недопустимым заходить в аккаунт партнера и читать личные переписки.

Также, что касается бывших партнеров, 54% пользователей не следят за ними в соцсетях, 18% иногда просматривают их страницы и действия, и 16% не имеют бывших партнеров. 12% опрошенных признались, что следят за партнером из прошлых отношений, но хотят разорвать эту зависимость: среди мужчин таких больше - 14% против 9% у женщин.