Самарские биологи вывели новые сорта грецкого ореха, способные выдерживать морозы и засуху

САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (СНИУ) в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха, способные выживать в климатических условиях Среднего Поволжья. Об этом сообщили ТАСС в Самарском университете.

"Выведенные в Ботаническом саду Самарского университета два новых сорта ореха грецкого достаточно устойчивы к климатическим условиям Среднего Поволжья. Они выдерживают морозы и засуху, а также успешно переносят нередкие для нашей погоды заморозки - как весенние, так и ранние осенние. Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин", - рассказал заместитель директора Ботанического сада, селекционер грецкого ореха Александр Помогайбин.

Новые сорта обладают рядом уникальных качеств: выдерживают неблагоприятные погодные условия, среди которых быстрый переход от холодной зимы к довольно жаркому лету, засуха, дефицит влаги, заморозки, а их скорлупу можно расколоть, сжав орех в руке. Созревание плодов происходит в сентябре или начале октября. Селекционные работы проводились в Ботаническом саду на коллекционном участке среди 900 деревьев. Орехи в Ботаническом саду пытались выращивать со времен основания сада на протяжении последних 90 лет. В России грецкий орех произрастает в основном в южной части и не выдерживает больших морозов средних широт.

Ботанический сад СНИУ - особо охраняемая природная территория регионального значения и научная лаборатория биологического факультета университета под открытым небом. Основные направления работы научного коллектива Ботанического сада направлены на адаптацию растений из других географических районов и климатических зон к выращиванию на территории Среднего Поволжья. Ранее на территории сада были выведены районированные абрикосы, которые теперь возделываются в садоводческих хозяйствах Самарской области. Всего в коллекции растений представлено около 4 500 видов, форм и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений различного географического происхождения.