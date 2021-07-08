Голикова поручила проработать вопрос доступной медпомощи бездомным

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с Минтрудом и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства. Об этом говорится в протоколе поручений по итогам заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, опубликованном в четверг на сайте совета.

"Минздраву России совместно с ФОМС при участии Минтруда России разработать и утвердить методические рекомендации по разработке регламента межведомственного взаимодействия в субъекте РФ по обеспечению доступности медицинской помощи для лиц без определенного места жительства, в том числе не являющихся получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания", - говорится в документе.

Отмечается, что поручение должно быть выполнено в срок до 30 октября 2021 года.

Также до 20 сентября Минтруд совместно с МВД должны проработать вопрос о возможности развития системы профилактики бездомности и доступной помощи гражданам без определенного места жительства. Минтруд в срок до 30 октября также должен проанализировать практику регионов России по определению порядка и условий оказания срочных социальных услуг бездомным, а по итогам анализа разработать до 30 ноября предложения по обеспечению доступности таких услуг бездомным гражданам.