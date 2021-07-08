Кабмин утвердил возможность получения электронных дубликатов документов в МФЦ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности получения электронных дубликатов документов в МФЦ. Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что процедура получения дубликатов проста. "Сотрудник [МФЦ] отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

При последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа, "и еще больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно", отметили в кабмине.

"Перечень документов, на которые можно сделать электронные дубликаты, будет утвержден отдельным постановлением правительства", - подчеркивается в сообщении.