Семь вузов России решили участвовать в эксперименте по применению биометрии на экзаменах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Семь российских вузов участвуют в эксперименте по проведению экзаменов в 2021 году дистанционно с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В нем участвуют более 200 студентов РУДН, университета им. Плеханова и ряда других вузов. У ребят есть возможность сдать экзамены в онлайн-формате, пройдя идентификацию через ЕБС. Предварительно студенту было необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и предоставленные данные - изображение лица и голос - в Единую биометрическую систему. Важно, что данная технология применяется только по желанию студента и с его согласия", - привели слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.

Уточняется, что эксперимент организован Минцифры и Минобрнауки. Вузы, участвующие в эксперименте: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, МИРЭА - Российский технологический университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет геодезии и картографии, Государственный университет управления и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

"Сейчас это востребовано из-за особенностей эпидемиологической обстановки, однако в будущем новый цифровой формат сдачи экзаменов будет использоваться все большим количеством вузов и позволит обучающимся из отдаленных регионов, либо с ограниченными возможностями по здоровью не посещать вузы для сдачи экзаменов", - добавил Чернышенко.

Постановление правительства, предусматривающее использование дистанционных образовательных технологий при проведении промежуточной аттестации в 2021-2022, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в марте 2021 года. ЕБС запущена по инициативе Минцифры, Банка России и ПАО "Ростелеком" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Оператором является ПАО "Ростелеком".