Франция призвала страны-партнеры не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в четверг, выступая в эфире телеканала France 2 .

"Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - заявил Бон.

Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что "Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. "Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки", - сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция "не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации".

"Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны", - отметил госсекретарь. "Реальное воздействие, - подчеркнул он, - оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка".