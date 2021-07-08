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Пандемия COVID-19

Москалькова поблагодарила врачей, занимающихся ее лечением

Уполномоченный по правам человека в РФ заразилась коронавирусом и находится в больнице

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая находится в больнице в связи с коронавирусом, благодарит врачей и медицинский персонал, занимающихся ее лечением. Об этом сообщили ТАСС в четверг в окружении омбудсмена.

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"Татьяна Николаевна от всего сердца благодарит медиков, занимающихся ее лечением и лечением других пациентов с коронавирусом", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время состояние Москальковой значительно улучшилось, она работает с документами, знакомится с информационными материалами.

Источник обратил внимание, что ранее уполномоченный сделала прививку от коронавируса, именно благодаря вакцине болезнь протекает не так тяжело.

Ранее в окружении Москальковой сообщили, что она госпитализирована с коронавирусом, ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПандемия COVID-19
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