Минсельхоз попросили разрешить лечить животных лекарствами для людей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой рассмотреть возможность применения лекарств для людей при лечении животных. Об этом Бурматов сообщил в четверг ТАСС, текст обращения имеется в распоряжении агентства.

"Учитывая важность и актуальность решения значимой для общества проблемы, прошу дать поручение рассмотреть вопрос упрощения процедуры регистрации лекарственных препаратов, уже включенных в государственный реестр лекарственных препаратов для медицинского применения и прошедших необходимые испытания, в целях их включения в государственный реестр лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - отмечается в документе.

Как подчеркнул Бурматов, такой подход "поможет расширить перечень лекарственных препаратов, применяемых в ветеринарии, что позволит эффективнее лечить животных". Так, напомнил он, по закону об обращении лекарственных средств, их применение разрешено, если они зарегистрированы и включены в соответствующий реестр. "На текущий момент государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения содержит всего около 2 тыс. позиций, в то время как государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения содержит более 18 тыс. позиций", - сообщил Бурматов.

Он отметил, что ветеринары нередко фиксируют случаи заболеваний домашних животных, схожие с болезнями человека. Например, онкозаболевания, болезни внутренних органов или аллергии. Процесс лечения животных в таком случае сопоставим с лечением человека, но ветеринары могут использовать только лекарства, включенные в госреестр для ветеринарного применения, который "весьма ограничен и не может использоваться при решении более сложных ветеринарных задач", отметил депутат.

"В этой связи ветеринарные клиники остро нуждаются в использовании иных препаратов для лечения домашних животных. В настоящее время для этих целей часто используются лекарственные препараты для медицинского применения, так как они многократно эффективнее, а иногда не имеют аналогов в ветеринарном реестре", - указал Бурматов. Так, привел пример депутат, препараты для анестезии животных при проведении операций "не дают нужного эффекта, поэтому часто врачи в нарушение федерального закона используют лекарственные препараты для медицинского применения, иначе животное может погибнуть, не сможет перенести болевой шок".