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Пандемия COVID-19

Проценко предупредил о фатальности осложнений COVID-19 во время жары

В первую очередь это касается пожилых пациентов с коронавирусом, добавил главврач больницы в Коммунарке
Главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Осложнения, связанные с жаркой погодой, могут быть фатальными для пациентов с коронавирусом, в особенности для пожилых. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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"Жара и ковид - это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться", - сказал Проценко.

По его словам, в больнице в Коммунарке сейчас есть достаточно большое количество пожилых пациентов, которые поступают с нетяжелым течением ковида, но с тяжелым состоянием, связанным с жарой, обезвоживанием, с дополнительным риском тромбоза. Врачи еще раз напоминают, что коронавирус протекает с повышенным тромбообразованием.

"Я думаю, что когда у нас завершится этап вакцинации, то мы станем сильнее, и вирус ослабеет <...> Надеюсь, что следующей волны [коронавируса] не будет", - добавил главный врач.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 33 градусов.

 

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис Николаевич
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