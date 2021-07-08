Проценко предупредил о фатальности осложнений COVID-19 во время жары

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Осложнения, связанные с жаркой погодой, могут быть фатальными для пациентов с коронавирусом, в особенности для пожилых. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Жара и ковид - это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться", - сказал Проценко.

По его словам, в больнице в Коммунарке сейчас есть достаточно большое количество пожилых пациентов, которые поступают с нетяжелым течением ковида, но с тяжелым состоянием, связанным с жарой, обезвоживанием, с дополнительным риском тромбоза. Врачи еще раз напоминают, что коронавирус протекает с повышенным тромбообразованием.

"Я думаю, что когда у нас завершится этап вакцинации, то мы станем сильнее, и вирус ослабеет <...> Надеюсь, что следующей волны [коронавируса] не будет", - добавил главный врач.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 33 градусов.