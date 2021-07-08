Минобрнауки будет поддерживать молодежные научные лаборатории

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования будет поддерживать молодежные научные лаборатории, они будут надолго обеспечены финансированием. Об этом сказал в четверг на конференции "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" форума "Сочинский диалог" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Речь идет о молодежных лабораториях. Мы каждую из них знаем и будем поддерживать. Они у нас все успешные и финансированием будут обеспечены надолго вперед", - сказал Фальков.

Он напомнил, что в этом году уже было анонсировано создание молодежных лабораторий в рамках научно-образовательных центров.

Касаясь проблем молодежных лабораторий при получении грантов, о которых ему задали вопрос на конференции, министр отметил, что это преодолимые сложности. "Никаких ограничений в конкурсах Минобрнауки (на получение грантов - прим. ТАСС) нет", - сказал Фальков.

Конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" организованна российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог". Она предоставляет возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследований в РФ в области наук о жизни. Конференция проводится в рамках объявленного в России года науки и технологий.

Поддержку в организации мероприятия оказывают российско-французский форум гражданских обществ "Трианонский диалог", форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог". Партнерами выступают Казанский федеральный университет, Венский медицинский университет и университет "Сириус". Сопредседателем "Сочинского диалога" с российской стороны является помощник президента России Андрей Фурсенко, с автрийской - президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres Кристоф Ляйтль.