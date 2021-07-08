Свыше 500 тыс. жителей Самарской области вакцинировались от коронавируса

САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. жителей Самарской области завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет более 40% от плана вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян на пресс-конференции, посвященной готовности региональной системы здравоохранения.

"На сегодняшний день мы привили более 600 тыс. человек нашей области, из них более 500 тыс. человек завершили вакцинацию", - сказал он.

Темпы вакцинации в регионе колеблются от 3 тыс. до 13 тыс. человек в сутки, причем, по словам министра, инфраструктура позволяет вакцинировать более 16 тыс. человек в сутки. Волнообразный спрос на прививку не позволяет прогнозировать дальнейшие поступления, из-за чего запасы вакцин периодически заканчиваются. На сегодняшний день в запасе находится 70 тыс. доз, в течение ближайших 10 дней в регион поступит еще около 70 тыс. доз.

Рост заболеваемости привел к открытию большего числа коек - за последние 10 дней было открыто более 1 000 коек, общее количество превышает 3 000. При этом увеличилось время нахождения пациентов в больнице, раньше большинство пациентов проводили в больнице не более двух недель, сейчас могут провести три-четыре месяца. Почти в два раза увеличилась доля тяжелых пациентов - до 14-15%. "Более двух тысяч пациентов лежат на койках, почти пять тысяч пациентов получают амбулаторное лечение", - добавил Бенян.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 8 июля в регионе зафиксировано 68,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 65,6 тыс. человек, еще 2,3 тыс. пациентов умерли. В Самарской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничен доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, включая тех, кто имеет хронические заболевания, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных и пожилых.