Новосибирский Минздрав приостановил плановые профосмотры из-за коронавируса

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области до 18 июля приостановил плановые профосмотры и диспансеризацию из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в четверг.

"В связи с текущей эпидемической ситуацией главным врачам государственных учреждений Новосибирской области Минздравом региона рекомендовано рассмотреть возможность проведения профосмотров и диспансеризации взрослого населения после 18.07.2021", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщали ТАСС в региональном Минздраве в начале июля, коечный фонд для больных COVID-19 в Новосибирской области заполнен на 91% - с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы более 4 тыс. пациентов. По данным оперативного штаба на утро 7 июля, в регионе зарегистрировано более 48 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 42 тыс. пациентов выздоровели, более двух тыс. человек скончались.

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля была ограничена до 50% от количества мест вместимость залов кинотеатров и объектов спорта.