В Сириусе приступили к проектированию второй очереди лаборатории Центра наук о жизни

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 июля. /ТАСС/. Проектирование второй очереди нового лабораторного комплекса началось на федеральной территории Сириус, она будет включать в себя пилотные участки по наработке вирусных векторов, сообщил на конференции "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы", организованной российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог ректор университета "Сириус" Роман Иванов.

"Мы начинаем проектирование второй очереди, которая будет включать в себя в том числе пилотный участок наработки вирусных векторов для разработки генно-терапевтических препаратов", - сказал Иванов.

Строительство первой очереди лабораторного комплекса Научного центра генетики и наук о жизни в настоящее время завершается. Это порядка 6 тыс. кв. метров лабораторных помещений, которые позволят проводить весь цикл работ, связанных с разработкой продуктов по направлению генетических технологий, в том числе геномными и клиническими исследованиями.

Все оборудование и инфраструктура сосредоточены в ресурсных центрах и будет доступно как для внутренних групп университета, так и для индустриальных партнеров, отметил Иванов.

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех". Он является ключевым звеном инновационной цепочки полного цикла, созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры. Экосистема "Сириуса" включает образовательный центр "Сириус", университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. По плану развития, в десятилетней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около восьми тысяч человек: шесть тысяч студентов, до тысячи научно-педагогических работников и столько же обучающихся на программах дополнительного образования.

О конференции

Конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" организованна российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог". Она предоставляет возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследований в РФ в области наук о жизни. Конференция проводится в рамках объявленного в России года науки и технологий.

Сопредседателем "Сочинского диалога" с российской стороны является помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, с австрийской - президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат "Eurochambres" Кристоф Ляйтль.