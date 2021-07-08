Более 1 млн жителей Кубани сделали прививку от коронавируса

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Более 1 млн жителей Краснодарского края сделали прививку от коронавируса. По темпам вакцинации регион входит в число лидеров в России, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На Кубани от COVID-19 привито более 1 миллиона жителей. Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Край входит в число лидеров по стране", - написал Кондратьев

Он уточнил, что в регион уже поставлено около 1,2 млн доз вакцины, в ближайшее время будет поставлено еще порядка 260 тыс.

По данным оперативного штаба региона по состоянию на утро четвега, за все время пандемии в регионе заразились 53 322 человека, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 938,1. Выздоровели 45 770 жителей, умерли - 3 572. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 84 человека, еще четыре - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Об ограничениях на Кубани

В регионе режим повышенной готовности продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. В соответствии с действующей редакцией постановления губернатора, с 1 августа гостиницам и отелям предписано размещать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. ПЦР-тесты в гостиницах и отелях на Кубани не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.

Также гостиницы и отели Кубани могут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат из личного кабинета портала госуслуг, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.